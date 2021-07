Vainqueur en quatre sets de l’Américain Taylor Fritz au troi­sième tour, Alexander Zverev atteint pour le deuxième fois une deuxième semaine à Wimbledon et pour la huitième fois en Grand Chelem. Une expé­rience sur laquelle il compte bien s’ap­puyer pour battre Félix Auger‐Aliassime, son adver­saire en huitièmes de finale.

« C’est le match que j’ai le mieux joué de tout le tournoi, Taylor est un grand joueur de tennis et il m’a rendu la tâche très diffi­cile. Avoir été plusieurs fois en deuxième semaine de Grand Chelem m’ai­dera beau­coup, car on apprend à gérer son temps. J’ai faim de gagner un Grand Chelem et j’es­père que ce tournoi sera ma grande oppor­tu­nité », a‑t‐il déclaré avant d’évo­quer son prochain rival. « L’herbe est sa meilleure surface, il peut générer beau­coup de vitesse sur des balles basses et c’est un joueur de tennis très agressif. »