Ce qu’il y a de réjouis­sant chez Zverev c’est qu’il ne cherche jamais d’ex­cuses pour parler d’une défaite importante.

Lors de sa confé­rence de presse, il a clai­re­ment expliqué qu’il était impos­sible de battre un joueur du calibre de Tsitsipas si l’on partait avec un déficit de deux sets d’écart.

Il a aussi confirmé que main­te­nant il serait plei­ne­ment satis­fait un jour quand il aura la chance de soulever le trophée d’un majeur, le reste l’im­porte peu : « Les demi‐finales ce n’est pas cela qui m’in­té­resse forcé­ment. Cela a l’air peut‐être désa­gréable ce que je dis, ou arro­gant, mais je n’es­saie pas d’être arro­gant. J’essaie de dire les choses comme elles sont. La finale non plus, cela m’au­rait été égal. Ce qui m’in­té­resse, c’est que je n’ai pas gagné le tournoi et que Wimbledon est dans 2 semaines et je me réjouis d’avance d’être bientôt à Wimbledon »