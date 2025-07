Lors d’une inter­view pour Tennis365, publiée avant la finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, a livré son regard sur l’évolution du tennis masculin ces dernières années.

« Le tennis a changé ces dernières années et je ne dis pas qu’Alcaraz et Sinner sont meilleurs ou moins bons que Federer, Nadal et Djokovic, mais ils frappent simple­ment plus fort et le jeu est devenu plus rapide. La grande diffé­rence aujourd’hui, c’est la profon­deur du niveau. Nous avons des cham­pions jusqu’à la 30e place du clas­se­ment mondial, ce qui n’était pas le cas quand j’ai commencé. Quand j’ai commencé, les cinq meilleurs joueurs du monde ne se seraient pas vrai­ment inté­ressés au 25e mondial et ne l’au­raient pas consi­déré comme une menace, mais cela a changé. Il est clair que Carlos et Jannik sont désor­mais en tête, mais la profon­deur du jeu masculin est diffé­rente de celle qui préva­lait lorsque Roger, Rafa et Novak dominaient. »