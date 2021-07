Vainqueur sans trem­bler de Tennys Sandgren au deuxième tour, Alexander Zverev s’est présenté en confé­rence de presse avec le sourire et confiant sur ses chances de bien figurer dans ce Grand Chelem londo­nien. ‘Sascha’ l’af­firme, il dispute désor­mais tous les tour­nois dans le but de les gagner, même si l’ombre de Djokovic plane…

« Ce n’est un secret pour personne que Novak est le favori, mais je suis à un stade où je vais parti­ciper à un tournoi pour le gagner. Les jeunes doivent encore apprendre à mieux se déplacer sur l’herbe. De toute façon, je ne me contente plus d’un quart de finale ou d’une demi‐finale depuis que je suis arrivé à Londres pour concourir et je vais me battre pour saisir la moindre chance. »