De passage en confé­rence de presse à deux jours du début de Wimbledon (1er au 14 juillet), Alexander Zverev, toujours en quête de son premier titre en Grand Chelem, a annoncé la couleur.

« J’en ai parlé avec mon frère, c’est la première fois que j’ai l’im­pres­sion d’être ici avec la sensa­tion de pouvoir gagner le tournoi. Je ne me sentais pas capable les années précé­dentes. Je pense aussi que c’est le tournoi de Wimbledon le plus ouvert de ces 20 dernières années en termes de favoris, en termes de vain­queurs poten­tiels. Il y a beau­coup de gars qui ont de bonnes chances de gagner le tournoi. Après Roger, il y a eu Rafa, Novak et Andy. Il y a toujours eu un nombre très limité de joueurs capables de riva­liser et de gagner les tour­nois. J’ai l’im­pres­sion que cette année est diffé­rente, je peux vrai­ment dire que je suis l’un de ces gars qui va faire tout ce qu’il peut pour gagner. C’est un tournoi où j’ai besoin d’un peu plus de chance, peut‐être plus que dans les autres tour­nois du Grand Chelem. »