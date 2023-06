Sascha Zverev a donné une inter­view à nos confrères de Bild.

Il revient sur son Roland Garros mais se projette aussi forcé­ment vers Wimbledon, un tournoi où il n’a jamais vrai­ment réussi.

« Je suis trop grand pour cette surface. J’ai incroya­ble­ment amélioré mon jeu au filet, mais ce n’est pas encore du service volée ni du chip and charge. Il s’agit de jouer agres­si­ve­ment en fond de court et de monter au filet. De plus, je mesure deux mètres et la balle rebondit extrê­me­ment bas. Cela signifie que les coups sont en dessous de ma zone de swing. Après même si je dis chaque année que Wimbledon est une blague, quand j’y suis, je veux quand même gagner. Je n’y vais pas comme un guignol et je le prends comme une semaine d’en­traî­ne­ment. Mais de manière réaliste, c’est plus diffi­cile pour moi que les autres Grands Chelems »