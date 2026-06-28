Diabétique de type 1, Alexander Zverev est égale­ment confronté à un autre problème, moins handi­ca­pant mais tout de même gênant lors de la tournée sur gazon.

« Je vais très bien. Pour moi, cette allergie au gazon n’a rien de nouveau. J’en souffre chaque année », a confié le récent vain­queur de Roland‐Garros lors d’une inter­view accordée à BILD, après avoir été aperçu à plusieurs reprises en train d’éter­nuer et de se moucher à l’entraînement.

A noter que l’Allemand n’a jamais dépassé les huitièmes de finale de Wimbledon, le Grand Chelem qui lui réussit le mien.