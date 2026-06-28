Diabétique de type 1, Alexander Zverev est également confronté à un autre problème, moins handicapant mais tout de même gênant lors de la tournée sur gazon.
« Je vais très bien. Pour moi, cette allergie au gazon n’a rien de nouveau. J’en souffre chaque année », a confié le récent vainqueur de Roland‐Garros lors d’une interview accordée à BILD, après avoir été aperçu à plusieurs reprises en train d’éternuer et de se moucher à l’entraînement.
A noter que l’Allemand n’a jamais dépassé les huitièmes de finale de Wimbledon, le Grand Chelem qui lui réussit le mien.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 16:14