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Zverev : « Mon allergie au gazon n’est pas nouvelle. J’en souffre chaque année »

Par
Baptiste Mulatier
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Diabétique de type 1, Alexander Zverev est égale­ment confronté à un autre problème, moins handi­ca­pant mais tout de même gênant lors de la tournée sur gazon.

« Je vais très bien. Pour moi, cette allergie au gazon n’a rien de nouveau. J’en souffre chaque année », a confié le récent vain­queur de Roland‐Garros lors d’une inter­view accordée à BILD, après avoir été aperçu à plusieurs reprises en train d’éter­nuer et de se moucher à l’entraînement. 

A noter que l’Allemand n’a jamais dépassé les huitièmes de finale de Wimbledon, le Grand Chelem qui lui réussit le mien.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 16:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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