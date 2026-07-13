De passage en conférence de presse après sa nouvelle défaite face à Jannik Sinner, la 10e d’affilée, ce dimanche, en finale de Wimbledon, Alexander Zverev s’est félicité de ses récentes progrès tout en affirmant qu’il a toujours été le fameux troisième joueur capable de rivaliser avec l’Italien et Carlos Alcaraz.
« Je suis en progression. Je les challenge. Je ne les ai pas encore battus cette année, mais je les pousse dans leurs retranchements. Alcaraz en Australie, Jannik ici. Même si c’était en quatre sets, c’étaient quatre sets serrés et ça aurait pu aussi bien aller au cinquième. Mais, oui, c’est le but, je travaille pour ça. On cherche le troisième homme depuis longtemps, de la quête du troisième joueur. Ces deux dernières années, j’ai toujours été le troisième joueur, même si j’étais très loin derrière ces deux‐là, mais j’ai toujours été le numéro trois, d’une certaine manière. Donc, si j’arrive à me rapprocher d’eux, si je peux faire partie de l’équipe, bien sûr, en disputant et en remportant les grands tournois à leurs côtés, ce serait génial.
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 15:15