De passage en confé­rence de presse après sa nouvelle défaite face à Jannik Sinner, la 10e d’af­filée, ce dimanche, en finale de Wimbledon, Alexander Zverev s’est féli­cité de ses récentes progrès tout en affir­mant qu’il a toujours été le fameux troi­sième joueur capable de riva­liser avec l’Italien et Carlos Alcaraz.

« Je suis en progres­sion. Je les chal­lenge. Je ne les ai pas encore battus cette année, mais je les pousse dans leurs retran­che­ments. Alcaraz en Australie, Jannik ici. Même si c’était en quatre sets, c’étaient quatre sets serrés et ça aurait pu aussi bien aller au cinquième. Mais, oui, c’est le but, je travaille pour ça. On cherche le troi­sième homme depuis long­temps, de la quête du troi­sième joueur. Ces deux dernières années, j’ai toujours été le troi­sième joueur, même si j’étais très loin derrière ces deux‐là, mais j’ai toujours été le numéro trois, d’une certaine manière. Donc, si j’arrive à me rappro­cher d’eux, si je peux faire partie de l’équipe, bien sûr, en dispu­tant et en rempor­tant les grands tour­nois à leurs côtés, ce serait génial.