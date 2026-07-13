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Zverev sûr de lui après sa défaite en finale : « J’ai toujours été le troi­sième homme derrière Alcaraz et Sinner »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa nouvelle défaite face à Jannik Sinner, la 10e d’af­filée, ce dimanche, en finale de Wimbledon, Alexander Zverev s’est féli­cité de ses récentes progrès tout en affir­mant qu’il a toujours été le fameux troi­sième joueur capable de riva­liser avec l’Italien et Carlos Alcaraz. 

« Je suis en progres­sion. Je les chal­lenge. Je ne les ai pas encore battus cette année, mais je les pousse dans leurs retran­che­ments. Alcaraz en Australie, Jannik ici. Même si c’était en quatre sets, c’étaient quatre sets serrés et ça aurait pu aussi bien aller au cinquième. Mais, oui, c’est le but, je travaille pour ça. On cherche le troi­sième homme depuis long­temps, de la quête du troi­sième joueur. Ces deux dernières années, j’ai toujours été le troi­sième joueur, même si j’étais très loin derrière ces deux‐là, mais j’ai toujours été le numéro trois, d’une certaine manière. Donc, si j’arrive à me rappro­cher d’eux, si je peux faire partie de l’équipe, bien sûr, en dispu­tant et en rempor­tant les grands tour­nois à leurs côtés, ce serait génial.

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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