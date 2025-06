Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Alexander Zverev a tenu à souli­gner la géné­ro­sité et la bien­veillance de Novak Djokovic, même envers ses concur­rents directs.

« Hier (jeudi), je me suis entraîné avec lui et je lui ai posé des ques­tions sur mon service, sur le retour et sur ce sur quoi il se concen­trait. On pour­rait penser qu’il ne voudrait pas répondre à mes ques­tions parce qu’on pour­rait s’af­fronter à Wimbledon à un moment donné. Mais il est telle­ment géné­reux et il a pris le temps de répondre et de me donner des conseils. Je ne suis pas sûr que quel­qu’un d’autre au monde ferait ça pour un concur­rent direct. Il est très géné­reux dans ses réponses. Il prend vrai­ment le temps de réflé­chir à tout avant de vous donner une réponse honnête. Je ne suis pas sûr que quel­qu’un d’autre dans ce monde ferait cela. »