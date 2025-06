Alors que plusieurs joueurs, parmi lesquels Carlos Alcaraz, ont dénoncé ces derniers mois un calen­drier « surchargé », Alexander Zverev n’a pas voulu en rajouter lors de sa confé­rence de presse à Wimbledon.

« C’est un sujet qui traîne depuis long­temps. Je ne pense pas que nous ayons le temps de nous ressourcer menta­le­ment et physi­que­ment. Mais l’un dans l’autre, je ne veux pas me plaindre parce que j’adore être un joueur de tennis. On se plaint tous beau­coup, pas vrai ? On gagne tous beau­coup d’argent, nous voya­geons dans le monde entier et vivons dans des hôtels cinq étoiles la plupart du temps. Bien sûr que parfois, on a envie de s’al­longer sur notre canapé et de ne rien faire, mais c’est la vie qu’on a choisie. Ça a toujours été mon rêve de devenir joueur de tennis, j’ai le senti­ment de le réaliser et j’en profite », a déclaré l’Allemand dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.