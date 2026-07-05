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Zverev sur le tombeur de Medvedev : « Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il peut perdre 37 fois d’affilée au premier tour, et tout à coup, se retrouver en huitièmes de finale d’un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Il n’y a pas un mais deux joueurs alle­mands en huitièmes de finale de Wimbledon, avec Alexander Zverev et Jan‐Lennard Struff. 

Au micro d’Eurosport Allemagne, le récent vain­queur de Roland‐Garros a d’ailleurs encensé son compa­triote, tombeur en trois sets de Daniil Medvedev au troi­sième tour (7−6 [4], 7–6 [5], 7–5).

« J’adore Struffi. Il est sensa­tionnel. Chaque fois qu’on pense qu’il va arrêter le tennis, il fait toujours un gros tournoi qui lui permet d’as­surer sa place dans le top 100. Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il peut perdre 37 fois d’affilée au premier tour, et tout à coup, il se retrouve en quarts de finale d’un Grand Chelem. Je trouve qu’il est dans une forme fantas­tique. Il peut battre Hurkacz. Il se retrou­ve­rait alors pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem. Et je lui souhaite de tout cœur. »

Alexander Zverev affron­tera lui Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place en quarts de finale. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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