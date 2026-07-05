Il n’y a pas un mais deux joueurs allemands en huitièmes de finale de Wimbledon, avec Alexander Zverev et Jan‐Lennard Struff.
Au micro d’Eurosport Allemagne, le récent vainqueur de Roland‐Garros a d’ailleurs encensé son compatriote, tombeur en trois sets de Daniil Medvedev au troisième tour (7−6 [4], 7–6 [5], 7–5).
« J’adore Struffi. Il est sensationnel. Chaque fois qu’on pense qu’il va arrêter le tennis, il fait toujours un gros tournoi qui lui permet d’assurer sa place dans le top 100. Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il peut perdre 37 fois d’affilée au premier tour, et tout à coup, il se retrouve en quarts de finale d’un Grand Chelem. Je trouve qu’il est dans une forme fantastique. Il peut battre Hurkacz. Il se retrouverait alors pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem. Et je lui souhaite de tout cœur. »
Alexander Zverev affrontera lui Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place en quarts de finale.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 11:26