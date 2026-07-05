Il n’y a pas un mais deux joueurs alle­mands en huitièmes de finale de Wimbledon, avec Alexander Zverev et Jan‐Lennard Struff.

Au micro d’Eurosport Allemagne, le récent vain­queur de Roland‐Garros a d’ailleurs encensé son compa­triote, tombeur en trois sets de Daniil Medvedev au troi­sième tour (7−6 [4], 7–6 [5], 7–5).

« J’adore Struffi. Il est sensa­tionnel. Chaque fois qu’on pense qu’il va arrêter le tennis, il fait toujours un gros tournoi qui lui permet d’as­surer sa place dans le top 100. Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il peut perdre 37 fois d’affilée au premier tour, et tout à coup, il se retrouve en quarts de finale d’un Grand Chelem. Je trouve qu’il est dans une forme fantas­tique. Il peut battre Hurkacz. Il se retrou­ve­rait alors pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem. Et je lui souhaite de tout cœur. »

Alexander Zverev affron­tera lui Jiri Lehecka (14e mondial) pour une place en quarts de finale.