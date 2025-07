Ce tournoi de Wimbledon est sans pitié pour les joueurs qui sont arrivés avec une aura mais qui ont vite oublié qu’en face leurs adver­saires avaient les crocs et ne se souciaient pas une seule seconde de leur statut.

Alors oui on a toujours une bonne raison de se voiler la face en évoquant un mal de dos, de genou, un adver­saire qui aurait joué son meilleur niveau ou encore une dépres­sion passa­gère, mais les faits sont là, ils n’étaient juste pas prêts.

Cela rend le tableau très ouvert car il est rare d’avoir autant de têtes de série déjà à la maison après le premier tour.

❌ Zverev (3)

❌ Musetti (7)

❌ Rune (8)

❌ Medvedev (9)

❌ Cerundolo (16)

❌ Humbert (18)

❌ Popyrin (20)

❌ Tsitsipas (24)

❌ Shapovalov (27)

❌ Bublik (28)

❌ Michelsen (30)

❌ Griekspoor (31)

❌ Berrettini (32)



