Tous les passionnés se souviennent de cette finale. Roger Federer domine dans le jeu, se montre éblouissant mais Novak Djokovic résiste et fait la course en tête en menant deux sets à un. Le Suisse revient et se procure deux balles de match sur son service. La suite est connue. En s’imposant 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) dans le tie-break du cinquième set à 12-12, le Djoker décroche son cinquième titre sur le gazon londonien au terme d’une finale d’anthologie où le public du Centre Court avait pris fait et cause pour le Bâlois.