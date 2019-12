Deux sets à rien, un break en poche, Rafael Nadal vole vers un 19e titre du Grand Chelem. Mais Daniil Medvedev décide alors de se lâcher et la finale bascule dans l’irréel, tant sur le jeu que dans la dramaturgie. Après être revenu à deux manches partout, le Russe est le premier à se procurer des balles de break dans le cinquième set. Des occasions ratées. L’Espagnol, lui, ne se rate pas et saute sur l’occasion pour finalement l’emporter 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 et décrocher son 19e Majeur.