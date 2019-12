Ne cherchez pas, le match de la quinzaine parisienne en 2019 a opposé Stan Wawrinka à Stefanos Tsitsipas sur le court Suzanne-Lenglen. Pendant plus de cinq heures (5h09), le Grec et le Suisse régalent et livrent un combat d’une rare intensité. Le Vaudois en sort vainqueur (7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6) mais calera en quart de finale face à Roger Federer.