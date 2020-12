Le choix n’a visiblement pas été simple, mais vous avez finalement été 34 % à élire le Nick Kyrgios contre Rafael Nadal comme le plus beau match de l’année 2020. Une partie disputée en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le 27 janvier dernier, et remportée par l’Espagnol après une superbe bataille : 6-3, 3-6, 7-6(6), 7-6(4) après 3h45 de jeu.

Nadal/Kyrgios devance la finale de ce même Open d’Australie entre Novak Djokovic et Dominic Thiem (27 %), le huitième de finale à Roland Garros entre Domininc Thiem et le Tricolore Hugo Gaston (24 %) ainsi que le match comptant pour le troisième tour de l’OA entre Roger Federer et John Millman (15 %).