Hier, nous vous avons révélé notre sélection pour les matchs de l’année. Aujourd’hui, place aux révélations. Honneur aux dames avec notre choix, choix murement réfléchi et qui privilégie toutes les pistes. La présence de Fiona Ferro dans cette catégorie nous semble logique même si son potentiel est connu par les fans les plus assidus. Nous n’avons pas mis Cori Gauff car on considère qu’elle est maintenant connue et qu’elle n’est plus une révélation. On rappelle que le label « révélation » n’est pas uniquement lié au critère de précocité.

Iga Swiatek (Pologne, 19 ans), 17ème à la WTA, 1 titre : Roland-Garros 2020. Fiona Ferro (France, 23 ans), 42ème, 2 titres : Lausanne (2019), Parme (2020) Nadia Podoroska (Argentine, 23 ans), 47ème à la WTA, 1/2 finaliste à Roland-Garros Leylah Fernandez (Canada, 18 ans ), 88ème à la WTA.

Comme annoncé, l’ouverture des votes aura lieu la semaine prochaine.