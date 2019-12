Un trophée plus ou moins triste, qui vient ironiquement saluer un joueur dont les performances ou le comportement n’ont pas été à la hauteur au cours de cette année. Manque de fair-play, spirale négative, esprit peu combatif… ou, pis, manquement sérieux aux règles, quelles qu’elles soient. Évidemment, ce trophée est aussi un encouragement à faire mieux l’année prochaine ! A prendre avec une pincée (ou une grosse louche) de second degré.

L’année 2019 de Marin Cilic ne restera pas comme la plus aboutie. Le Croate, qui avait fini à la septième place mondiale en 2018, a achevé l’exercice 2019 au 39e rang mondial. Il a aussi déçu dans les tournois du Grand Chelem avec seulement deux huitièmes de finale (Melbourne et New York) pour deux défaites dès le deuxième tour (Roland-Garros et Wimbledon), loin de son standing habituel. C’est surtout la première année depuis 2007 où il ne remporte pas un seul titre.