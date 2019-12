Un trophée plus ou moins triste, qui vient ironiquement saluer un joueur dont les performances ou le comportement n’ont pas été à la hauteur au cours de cette année. Manque de fair-play, spirale négative, esprit peu combatif… ou, pis, manquement sérieux aux règles, quelles qu’elles soient. Évidemment, ce trophée est aussi un encouragement à faire mieux l’année prochaine ! A prendre avec une pincée (ou une grosse louche) de second degré.

Après une saison 2018 prometteuse où il avait remporté son premier titre à Anvers et atteint les demi-finales à l’Open d’Australie, Kyle Edmund a déçu en 2019. Le Britannique n’a pas dépassé le stade du deuxième tour en Grand Chelem et il a chuté de la 14e place à la 69e. Après sa séparation avec son coach, il a connu huit défaites de suite entre Montréal et Vienne.