Un trophée plus ou moins triste, qui vient ironiquement saluer un joueur dont les performances ou le comportement n’ont pas été à la hauteur au cours de cette année. Manque de fair-play, spirale négative, esprit peu combatif… ou, pis, manquement sérieux aux règles, quelles qu’elles soient. Évidemment, ce trophée est aussi un encouragement à faire mieux l’année prochaine ! A prendre avec une pincée (ou une grosse louche) de second degré.

Depuis son titre au Rolex Paris Masters en 2017, Jack Sock n’en finit plus de dégringoler. L’Américain de 27 ans termine la saison 2019 en étant non-classé et avec une seule victoire sur le circuit principal. Et encore, son seul succès est intervenu en Laver Cup, compétition exhibition. Autrement dit, le natif de Lincoln affiche un zéro pointé inquiétant. Parviendra-t-il à s’en remettre ?