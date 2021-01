Les mauvaises langues expliqueront que les matchs de Mladenovic se suivent et se ressemblent. Ils n’auront malheureusement pas forcément tort. La Française a eu de multiples occasions de remporter son duel face à Garbine Muguruza sans les transformer.

D’abord en menant 2 à 0 avant de concéder sept jeux de suite (2-6, 0-1). Puis sur la fin de la seconde manche, à 4 partout, où elle passe à côté de trois balles de break. A 4-5, sur son service, on craint le pire. Alors qu’elle mène 40-0 sur son service, elle sombre avec, au cours de ce jeu, trois double-fautes consécutives pour finalement donner le match à une Espagnole (2-6, 4-6) bien heureuse de conclure.

Être aussi fragile à ce niveau est plus qu’inquiétant, et pourtant, on aime beaucoup Kristina. Elle a plus que les moyens de briller comme elle l’a prouvé par séquences lors de ce duel mais il faut absolument corriger ces écarts de concentration et apprendre à conclure (ndlr : 2 balles de break converties sur 10) car autrement cette saison risque d’être un petit enfer.