Maria Sakkari réalise une semaine très intéressante à Abu Dhabi. Après avoir sorti consécutivement Coco Gauff et Garbine Muguruza, la Grecque s’est imposée en quart de finale face à Sofia Kenin en lui infligeant une bulle dans le troisième set : 2-6, 6-2, 6-0.

« Je pense que je me précipitais un peu trop au début du match. Je ne savais pas vraiment ce que je devais faire une fois que j’ai vu que ce que je faisais ne fonctionnait pas. J’ai essayé une méthode différente qui fonctionnait réellement. J’ai essayé d’être plus solide et de faire jouer plus de balles, a expliqué Sakkari après sa qualification. Ça me donne un beaucoup de confiance en commençant l’année comme ça et je suis super content de voyager en Australie avec de bons matches avec moi. »

La 22ème joueuse mondiale, en pleine progression, sera à coup sûr une outsider à Melbourne et même pour le reste de la saison. En attendant, elle affrontera Aryna Sabalenka pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera Marta Kostyuk à Veronika Kudermetova, tombeuse d’Elina Svitolina en trois sets.