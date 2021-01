Ce jour Amandine Hesse affrontera donc Vera Zvonareva dans un tournoi WTA 500, presque un rêve pour l’Alsacienne qui est classée 201ème mondiale et qui est parvenue à se qualifier pour le grand tableau alors que c’était loin d’être possible au départ.

Ce jour dans le journal l’Equipe, elle évoque son épopée inattendue à Abu Dabi : « Quand j’ai regardé la liste, j’étais 50 dehors. J’avais mis très vite de côté ce tournoi, j’étais sûre de ne pas y aller. Cela a beaucoup bougé en raison des qualifications de l’Open d’Australie. Les filles qui disputent les qualifs ne peuvent pas jouer Abu Dabi. J’ai commencé à calculer et je me suis remise avec un objectif cette fois et je suis entrée largement. C’est un truc improbable mais je commence bien 2021 » a explique l’Alsacienne enthousiaste alors même que la facture risque d’être salée : « C’est sur que cela a un coût mais jouer des tournois comme ça, c’est le kif. Je joue au tennis pour disputer des gros tournois et contre des grandes joueuses »