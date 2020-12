La liste d’entrée pour le premier tournoi féminin de l’année est désormais bouclée, hors wild-card. Le WTA 500 d’Abu Dhabi aura l’honneur d’accueillir quatre membres du top 10 mondial avec la 4e Sofia Kenin, la 5e Elina Svitolina, la 6e Karolina Pliskova et la 10e Aryna Sabalenka.

Du côté des Françaises, on peut noter la présence de Fiona Ferro, de Caroline Garcia, de Kristina Mladenovic et d’Alizé Cornet. Un tournoi très relevé qui servira de premier indicateur avant l’arrivée sur le sol australien entre le 15 et le 17 janvier et la quarantaine de deux semaines.