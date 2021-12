We Love Tennis Magazine est parte­naire de la 1ère édition du tournoi A2Pi d’Angers, un tournoi WTA doté de 125.000 dollars. Dans le numéro 78, nous avions rencontré Nicolas Mahut qui nous avait expliqué la genèse de cette idée.

L’Angevin avait à coeur de changer la donne : « J’avais cette volonté d’aider le tennis féminin. J’ai entendu que les joueuses se plai­gnaient de manquer de tour­nois fémi­nins. Il était impor­tant de les soutenir. La France compte déjà beau­coup de tour­nois ATP et fina­le­ment peu de tour­nois fémi­nins de haut niveau. Nous sommes le quatrième tournoi féminin, ex æquo avec Limoges qui a le même format et derrière Lyon, Strasbourg et Roland‐Garros. Cela donne l’opportunité à de jeunes joueuses, mais aussi à d’autres, de « rentrer » des points. La Direction tech­nique natio­nale de la FFT avait égale­ment exprimé ce besoin »