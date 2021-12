De retour à la compé­ti­tion sur le tournoi d’Angers cette semaine plus de deux mois après avoir stoppé sa saison à la suite du tournoi de Nur‐Sultan, Kristina Mladenovic s’est imposée pour son entrée en lice en Anjou face à la Serbe Stojanovic (2–6, 6–4, 6–3). Satisfaite de ce retour gagnant, elle a néan­moins reconnu à l’issue de la rencontre qu’elle n’était pas encore au niveau.

« J’appréhendais énor­mé­ment, je ne le cache pas, je sais que je ne suis pas prête à 100%. C’est vrai­ment une période un peu creuse, entre la fin de saison et la nouvelle saison. J’ai arrêté plus tôt, j’ai eu le temps de me reposer, me ressourcer, me préparer. Il faut encore un petit peu de temps, reprendre le rythme, les auto­ma­tismes des matchs. Ce n’était vrai­ment pas simple sur le terrain. Je suis vrai­ment très contente de rejouer, me sentir bien, même si j’ai été en diffi­culté sur le score. J’ai vrai­ment pris plaisir et le public m’a énor­mé­ment aidé. Il y avait une super ambiance, c’est vrai­ment chouette. »