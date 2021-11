L’Ambassadrice du tournoi WTA d’Angers, l’Open P2I, s’est confiée aux médias pour la présen­ta­tion du plateau des joueuses qui seront présentes à partir du 6 décembre.

Les propos qui sont rapportés par Ouest‐France confirment que si Pauline est heureuse d’avoir réuni les meilleures fran­çaises, mais elle veut aussi attirer quelques noms étran­gers : « C’est un tableau homo­gène et dense pour un tournoi à 125 000 $, c’est même un très beau plateau. Et on fera venir des joueuses du Top 50 avec nos wild‐cards puisqu’elles ne peuvent pas s’inscrire direc­te­ment » a expliqué Pauline avant de préciser que c’est Alizé Cornet qui s’est engagé la première dans cette « aventure ».

« Alizé est une des premières à nous avoir dit qu’évidemment, elle serait présente pour cette première édition. Depuis le début, elle nous a toujours qu’elle serait présente et elle a tenu son enga­ge­ment. Elle a été pendant très long­temps pendant les meilleures joueuses du monde et c’est un pilier de l’équipe de France. »