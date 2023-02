Crédit Photos : Kevin Clément

Pas vrai­ment satis­faite de son début de saison, Caroline Garcia avec son team a décidé de se remettre en cause et de cher­cher des solu­tions. C’est une des confi­dences qu’elle a faite à Dubai lors du média day comme l’a noté notre confrère Carole Bouchard pour le site Tennis Majors.

« En Australie, il y avait énor­mé­ment de stress mais plutôt le stress négatif qui t’empêche de faire des grandes choses. C’était dur de mettre vrai­ment un mot sur ce qui n’allait pas au final car c’était plus diffé­rentes petites choses qui faisaient que je ne me sentais pas vrai­ment bien. Mais ces dernières semaines, je me suis rendu compte de ce que j’essayais de faire au détour de discours qui sont venus tout seul, et donc En Australie, il y avait énor­mé­ment de stress mais plutôt le stress négatif qui t’empêche de faire des grandes choses. C’était dur de mettre vrai­ment un mot sur ce qui n’allait pas au final car c’était plus diffé­rentes petites choses qui faisaient que je ne me sentais pas vrai­ment bien. Mais ces dernières semaines, je me suis rendu compte de ce que j’essayais de faire au détour de discours qui sont venus tout seul, et donc on s’est tous mis un peu en mode brains­tor­ming général afin de voir comment on pouvait faire les choses différemment.”