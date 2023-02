De passage ce dimanche en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le WTA 1000 de Dubaï, tournoi sur lequel elle est tête de série numéro 4, Caroline Garcia a été inter­rogé sur les diffé­rences entre sa fin de saison 2022 et ce début de saison 2023. Et sans surprise, la Lyonnaise se sent un peu moins libérée.

« C’est diffi­cile à dire. J’aimerais que ce soit mieux, que les résul­tats soient meilleurs en début d’année. Je ne me sentais pas très bien sur le court. Je n’avais pas vrai­ment envie de jouer mon jeu de manière complè­te­ment libre, complè­te­ment détendue, en lais­sant les choses se faire. C’est vrai­ment quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis une semaine. C’est vrai­ment ce que nous faisons. Et il faut arrêter de comparer avec ce qui s’est passé l’année dernière, où j’étais pleine de confiance. Oui, j’es­saie juste de m’amé­liorer au moment présent, de m’amé­liorer un jour de plus dans la bonne direc­tion, de prendre un jour à la fois et de voir jusqu’où je peux aller. »