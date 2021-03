Garbine Muguruza n’aura pas tremblé. Et pour­tant elle aurait pu après avoir perdu ses trois dernières finales dont deux en 2021 et une la semaine dernière à Doha face à Petra Kvitova. Dans la lignée de sa semaine à Dubaï, l’Espagnole a été impé­riale et impres­sion­nante de puis­sance. Même lors­qu’elle avait du mal à conclure en fin de première manche avec trois balles de sets manqués, elle gardait son sang froid dans le tie‐break en sauvant elle aussi une balle de set. L’ancienne lauréate de Roland‐Garros et Wimbledon dérou­lait ensuite face à la surprise de la semaine Barbora Krejcikova. Elle s’im­pose 7–6(6), 6–3.

Garbine Muguruza repart des Émirats avec un 8ème titre en carrière. Et compte tenu de ce qu’elle a montré ces dernières semaines, elle fait office de vraie outsider pour les prochaines grandes échéances…