Disposant d’un calen­drier moins dense que celui de l’ATP, le circuit WTA nous offre cette semaine, à Dubai, l’un des tableaux les plus relevés de l’année.

En effet, à part Ashleigh Barty et Maria Sakkari, toutes les joueuses appar­te­nant au top 10 mondial sont présentes. Du coup, certains premiers tours sont de très haut niveau comme les matchs entre Kvitova et Giorgi, Kenin et Ostapenko, Pegula et Gauff et surtout celui entre Daria Kasatkina et Iga Swiatek.

Seule joueuse trico­lore du tableau et invitée par les orga­ni­sa­teurs, Caroline Garcia affron­tera d’en­trée la numéro 3 mondiale Barbora Krejcikova. Un vrai bon test pour la Lyonnaise en quête de confiance.

Découvrez l’in­té­gra­lité du tableau du WTA 500 de Dubai ci‐dessous :