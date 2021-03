Garbine Muguruza est dans une forme éblouis­sante en 2021. Passée à un point d’éli­miner Naomi Osaka de l’Open d’Australie puis battue la semaine dernière en finale du tournoi de Doha par Petra Kvitova, l’Espagnole n’a cette fois pas tremblé en glanant haut la main le WTA 500 de Dubaï, son premier titre depuis avril 2019. Coachée par Conchita Martinez, la double lauréate en Grand Chelem estime qu’elle est devenue une joueuse plus solide, notam­ment d’un point de vue mental.

« Je pense être dans un des meilleurs moments de ma carrière. Je sens que je suis une joueuse plus complète que les années précé­dentes. Je ne suis pas certaine d’un point de vue du tennis, mais je suis plus complète dans la tête. Je dirais que je suis dans un grand moment. Gagner un tournoi signifie beau­coup pour vous. Cela signifie que j’ai remporté de nombreux matchs consé­cu­tifs et cela me donne confiance pour les prochains tour­nois. Comme tous les joueurs du monde, personne n’aime perdre en finale, mais j’ai appris de ces défaites et je savais que, tôt ou tard, si j’ar­ri­vais à main­tenir ce niveau, le trophée fini­rait par tomber. »