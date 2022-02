Qualifiée ce jeudi pour les demi‐finales du WTA 500 de Dubai après une victoire renver­sante sur Petra Kvitova (5–7, 7–5, 7–6(9)), Jelena Ostapenko s’était exprimée avant ce match sur le compor­te­ment de certains suppor­ters polo­nais lors de son duel face à Iga Swiatek. Connue pour être une joueuse assez nerveuse, la Lettonne a reconnu s’être servie de cette animo­sité pour l’emporter.

« C’était agréable d’avoir des fans dans les tribunes, même si les Polonais ne l’étaient pas autant. Ils applau­dis­saient mes doubles fautes. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ce n’est pas un match de foot­ball, c’est un match de tennis à la fin de la journée. Quand elle a fait une double faute, personne n’a applaudi, car les gens savent se comporter. Certaines personnes ne savent pas se tenir. Mais je pense que cela m’a rendu plus furieuse et plus affamée pour gagner le match. Je me fichais de ce qu’ils faisaient. »