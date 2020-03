Crédit photo : Open 6 ème Sens – Métropole de Lyon / Alexandre Hergott

Océane Dodin aura tout essayé et elle a vraiment fait preuve de courage. Dominée, et menée, 6-1, 5-2, elle a jeté toutes ses forces dans la bataille. Cela a payé et a relancé le duel.



Revenue à 5 partout et bien poussée par le public, la Française continuait sur ce rythme dans un tie-break indécis qu’elle remporte avec panache alors qu’elle était mené 5 point à 1 (7-5).



Lors de la dernière manche, elle payait ses efforts et s’inclinait finalement au cours d’une 3ème manche où l’Américaine a bien serré le jeu : 6-1, 6-7 (5), 6-2. Le public Lyon attend maintenant Caroline Garcia en espérant qu’elle pourra défier la lauréate de l’Open d’Australie en demi-finale ce samedi.

De votre envoyé spécial à Lyon

