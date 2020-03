En conférence de presse après sa victoire en deux manches face à l’Allemande Antonia Lottner (7-5, 6-0), Alizé Cornet a dû s’exprimer au sujet du coronavirus : « On a toujours été cool avec ce genre de choses dans ma famille. Moi, je n’ai rien changé à mes habitudes, je continue à faire la bise et je ne suis pas effrayée par ce que je lis ou même par les décisions un peu contradictoires qui sont prises en ce moment. Après, coronavirus ou pas, je me suis toujours lavée les mains régulièrement dans ma vie quotidienne, donc je suivais déjà cette recommandation avec qu’elle n’existe. »

De votre envoyé spécial à Lyon