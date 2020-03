Tête de série numéro 2, Kristina Mladenovic (42e) a été surprise dès son deuxième match par Anna-Lena Friedsam (136e). Dominée de bout en bout, la numéro 1 française s’incline 6-3, 6-3 face à l’Allemande qui rejoint ainsi les quarts de finale. Elle y affrontera Viktoria Kuzmova (85e) qui a éliminé Tereza Martincova (132e) 6-4, 4-6, 6-4.

Anna-Lena Friedsam takes out the No. 2 seed Mladenovic in straight-sets, 6-3, 6-3#Open6emeSensML pic.twitter.com/kUQaKO5Oqe

— WTA (@WTA) March 5, 2020