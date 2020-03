Cette année 2020 ne commence pas très bien pour Kristina Mladenovic, c’est le moins que l’on puisse dire. Battue hier par la modeste joueuse allemande,

Anna-Lena Friedsam (136ème), la Tricolore patine un peu même si elle a expliqué en début de semaine qu’il ne fallait pas s’inquiéter : « En ce moment, on met des choses en places avec mon frère, cela prendra du temps, mais on travaille bien. » Nous l’avions interrogé aussi pour savoir si au final, toute l’énergie dépensée à Perth en fin de saison n’avait pas eu une influence sur son début de saison. Là aussi, elle avait été rassurante : « Tout ce que j’ai vécu en Australie c’est du positif, cela m’a permis de faire une très bonne période foncière, donc non, il n’y pas de contre coup ou de manque de motivation, bien au contraire. »

Touchée au dos en début de semaine à Lyon, elle s’est dit gênée, cela explique aussi en partie ce petit couac lyonnais. Quo qu’il en soit avec la tournée Indian Wells – Miami, on en saura plus sur son niveau et ses ambitions, à moins que le tirage au sort lui joue aussi des tours car avec son classement plutôt faible tout peut arriver.