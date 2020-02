Le tirage au sort de la toute première édition de l’Open 6e sens de Lyon vient d’avoir lieu. Ambassadrice du tournoi lyonnais et tête de série numéro 3, Caroline Garcia a hérité de Sofia Kenin dans sa partie de tableau. Tête de série numéro 1 et lauréate de l’Open d’Australie le mois dernier, l’Américaine, qui était présente au tirage ce samedi au Sofitel de Lyon en compagnie notamment de Pauline Parmentier, affrontera Vitalia Diatchenko au premier tour. De son côté, Garcia jouera face à la Belge Greetje Minen. A noter le premier tour 100 % Français entre Cholé Paquet et Kristina Mladenovic. Parmentier devra s’employer face à Daria Kastkina tandis qu’Alizé Cornet affrontera une qualifiée. Océane Dodin a tiré Mandy Minella et Clara Burel fera face à Jil Teichmann. Retrouvez ci-dessous le tableau complet du premier tournoi WTA sur le sol lyonnais.

