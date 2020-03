En conférence de presse, Caroline Garcia était soulagée et on l’a comprend. « ça l’aurait pas trop fait si j’avais perdu au premier tour. C’est pour cela que je suis resté concentrée jusqu’au bout. C’est un honneur de jouer dans cette salle mythique. A la fin, j’avais décidé de rester très agressive avec les risques que cela comprend. Je vis une période compliquée et je suis contente de m’en être sortie. On peut dire que j’ai presque lancé le tournoi et même si j’étais pas à mon meilleur niveau, j’ai assuré l’essentiel. La nuit de jeudi à vendredi je n’ai pas pu m’endormir tellement j’étais surexcitée, il faut quand même se rappeler qu’il y a quelques années, c’est moi qui demandait des autographes aux joueurs du circuit »