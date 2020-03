Nous avons interrogé la joueuse française sur l’idée qu’elle aurait pu « vendre » son tournoi durant l’année auprès de ses collègues et donc construire le plateau, une attitude que la Lyonnaise n’a pas voulu adopter : « Je n’ai pas fait cela car ce n’est pas mon rôle, ni dans ma nature, bien sur j’ai expliqué à quelques championnes ma démarche, et aussi le fait que l’on allait faire un bel évènement mais c’est tout. Et dans tous les cas, j’ai eu cette démarche avec des collègues dont je me sens proche. J’ai été déçue qu’Alexandrova et Pavlyuchenkova ne puissent pas s’aligner mais faut savoir l’accepter. Ce sont les aléas de notre vie de joueuse pro. Après c’est aussi une immense fierté d’avoir presque la totalité de l’équipe de France ainsi que Sofia Kenin. »