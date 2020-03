Crédit photo : Open 6 ème Sens – Métropole de Lyon / Alexandre Hergott

En conférence de presse, malgré sa réelle déception, Caroline Garcia a décidé de positiver et de retenir que le « bon » de son tournoi de Lyon : « Dans le tennis, il y a des moments où c’est dur, mais il faut s’accrocher. Ce soir, le score est sévère mais j’ai gardé la bonne attitude du début jusqu’à la fin. Elle a fait un grand match, car elle ne m’a jamais laissé saisir les opportunités que je me suis procurée. Il faut que je garde cela en tête pour la suite de la saison. Je travaille dur à l’entraînement, et cela va payer à un moment. Lors de ce duel, même quand j’ai pris des premières balles sur les balles de break dans la figure, j’ai pas lâché, j’ai toujours essayé de rester au contact, d’y croire, de rester positive. C’est ce que j’ai envie de retenir même si je sais que je n’ai pas proposé un nouveau de tennis satisfaisant »

De votre envoyé spécial à Lyon