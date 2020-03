Camila Giorgi (94e) a calmé les ardeurs du public lyonnais. L’Italienne a éliminé Alizé Cornet (58e et tête de série numéro 4) en s’imposant en trois manches, 4-6, 7-6(5), 6-2. Après le break concédé dès le premier jeu du troisième set, la Niçoise n’a jamais su revenir dans la rencontre. La Transalpine se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera la gagnante du duel entre Daria Kasatkina et Irina Maria Bara.

Crédit photo : Open 6ème Sens – Métropole de Lyon

Camila Giorgi books her place in the #Open6emeSensML quarterfinal 👏

She moves past Cornet, 4-6, 7-6(5), 6-2. pic.twitter.com/cggQETzpaX

