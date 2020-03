Lauréate de la toute première édition de l’Open 6e sens -Métropole de Lyon dont l’ambassadrice est Caroline Garcia (éliminée en quarts de finale), Sofia Kenin a tenu à souligner l’implication de la joueuse française dans ce tout nouveau tournoi : « Je tiens tout d’abord à féliciter mon adversaire (ndlr : Anna-Lena Friedsam) car ça aurait bien pu tourner dans son sens après la deuxième manche. C’est vrai que j’avais un peu plus de pression suite à mon titre à l’Open d’Australie », a d’abord déclaré la nouvelle 4e mondiale. « Le tournoi et la ville sont superbes, c’est une grande satisfaction. Je remercie Caroline Garcia, c’est grâce à elle que ce tournoi existe et que je suis ici, j’ai vraiment envie de revenir l’année prochaine. »