Tête de série numéro 1 et favorite avant le début du tournoi, Sofia Kenin a parfaitement répondu aux attentes en remportant la première édition de l’Open 6e sens – Métropole de Lyon. L’Américaine de 21 ans et récente lauréate de l’Open d’Australie a disposé, non sans mal, de la surprise de la semaine en finale, l’Allemande Anna-Lena Friedsam (136e) : 6-2, 4-6, 6-4 après 1h50 de jeu. Grâce à ce cinquième titre remporté en carrière, son deuxième en 2020, Kenin va grimper à la 4e place mondiale dès demain (lundi) dépassant ainsi Bianca Andreescu qui ne sera pas en mesure de défendre son titre à Indian Wells en raison d’une blessure.

Bravo @SofiaKenin pour cette belle victoire lors de la première édition de l’#Open6emeSensML 🎾🏆 pic.twitter.com/vQPDe9ptO3 — Open 6ème Sens – Métropole de Lyon (@Open6emeSensML) March 8, 2020