Depuis son titre à Melbourne, Sofia Kenin avait été battue d’entrée à Dubai puis à Doha. L’Américaine a mis fin à la spirale négative en réussissant ses débuts à Lyon où elle a disposé de Vitalia Diatchenko (107e) 6-4, 6-3. La cinquième mondiale se rassure et se qualifie pour le deuxième tour où l’attend la Roumaine Jaqueline Adina Cristian (174e). Autant dire, un tableau intéressant pour retrouver la confiance.

