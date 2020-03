Sofia Kenin peut souffler. L’Américaine a sauvé une balle de match à 5-3 au deuxième set face à l’étonnante qualifiée roumaine Jaqueline Cristian (174e). La cinquième mondiale s’en sort finalement 6-7(5), 7-5, 6-4 et se qualifie pour les quarts de finale du tournoi lyonnais. Elle y affrontera Océane Dodin qui aura une belle carte à jouer tant la lauréate de l’Open d’Australie a du mal depuis son titre.

She gets it 💪@SofiaKenin books her place in the #Open6emeSensML quarterfinal by moving past Cristian, 6(5)-7, 7-5, 6-4. pic.twitter.com/qdTz2yX8fe

— WTA (@WTA) March 5, 2020