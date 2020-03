Lors de sa conférence de presse et avant de se rendre à la soirée des joueuses, Kristina Mladenovic a expliqué le bonheur qu’elle prend dans la Capitale des Gaules à la fois dans le tournoi qu’elle dit très bien organisé, et dans cette capitale de la gastronomie qu’elle apprécie vraiment : « C’est vraiment étrange et bizarre mais je n’étais jamais venue à Lyon. Je découvre une ville agréable, chargée d’histoire où il fait bon vivre. Mais le plus intéressant, c’est la cuisine (rires). Depuis que je suis arrivée ici, je sais que chaque jour je vais découvrir une nouvelle spécialité culinaire, c’est incroyable, j’espère prolonger mon séjour ici (rires) car j’y prends vraiment beaucoup de plaisir. »

De votre envoyé spécial à Lyon