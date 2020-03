Kristina Mladenovic est apparue relax en conférence de presse après sa victoire laborieuse sur Chloé Paquet au premier tour de l’Open 6ème Sens. La Française a insisté sur le fait qu’elle avait gardé son calme et assuré l’essentiel tout en rendant hommage à son adversaire. Egalement interrogée sur son staff, elle a été claire à ce sujet : « Par le passé, vous le savez j’ai connu ce qui se faisait de mieux (Sascha Bajin, ancien mentor de Naomi Osaka). Et vous savez aussi comment les choses ont tourné. Je dois avouer que cela a été dur à accepter, mais cela m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C’est une bonne leçon et surtout une vraie perte d’énergie. Il a donc fallu accepter cela et repartir au travail. C’est pour cela que mon staff avec mon frère est la bonne solution, je sais que nous partageons les mêmes valeurs et que je n’aurai pas de mauvaises surprises. »

De votre envoyé spécial à Lyon