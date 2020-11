La saison 2020 étant presque finie, il s’agit malgré tout déjà de se projeter sur 2021 même si l’état de la pandémie dans notre pays ne favorise pas un certain optimisme. Deux grands événements doivent avoir lieu en Février sur notre territoire : l’Open 13 (ATP250) et l’Open Sixième Sens de Lyon (WTA) qui avait réalisé une première édition réussie avec la victoire de Kenin dans le palais des sports de Gerland, salle mythique du tennis tricolore.

Si les deux évènements étaient passés entre les gouttes en 2020, là le scénario semble bien différent. Le huis clos semble donc pour le moment l’option la plus envisageable comme l’a expliqué ce jour dans les colonnes de l’Equipe, Pascal Bioujout le directeur du tournoi lyonnais : « Avec le huis clos, on a beaucoup moins de frais de structure. On est en train de travailler sur différents scénarios pour Lyon. D’un côté, tu enlèves des recettes, tu réduis tes dépenses, il faut regarder »

Du côté de l’Open 13, on doit aussi être entrain de mouliner des hypothèses. Si le circuit masculin reste plus rémunérateur en terme de droits tv, il est clair que cela ne peut être totalement suffisant notamment à Marseille dont le plateau est toujours composé de plusieurs Top 10 aves des garanties importantes. Et ces Top10 sont là pour attirer des partenaires friands de packs d’hospitalités qui restent le coeur du business de ces évènements. Le problème est donc plutôt difficile à régler….