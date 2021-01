Nous avons joint hier Pascal Biojout, le directeur de l’Open 6ème Sens pour en savoir plus sur l’actualité du tournoi dont la 2ème édition avait été confirmée (NDLR : Du 1er au 7 Mars au Palais des Sports de Lyon à Gerland) par la publication du calendrier officiel de la WTA.

Pour Pascal Biojout, quoi qu’il arrive, le tournoi se fera : « A un moment, on ne peut pas tout annulé. On a travaillé dès le départ avec la WTA pour que notre 2ème édition puisse avoir lieu. C’était important car le tournoi est jeune, il est porté par Caroline Garcia qui a investi dans le projet et faire l’impasse sur une deuxième « levée » ce n’est pas envoyer un bon signe à tous les partenaires, passionnés. La WTA a compris notre démarche et nous soutient tout comme la Fédération Française. Le but est de parvenir à un équilibre financier et de prendre les bonnes décisions pour les spectateurs quand on aura toutes les informations. S’il faut organiser le tournoi à huis clos nous le ferons mais nous espérons bien sur pourvoir accueillir du public et aussi mettre en place des opérations de relations publiques car c’est ce qui constitue aussi l’attrait d’un évènement sportif. »

A moins de deux mois du début du tournoi, l’équipe de Sport Plus Conseil est donc déjà en action. C’est une vraie bonne nouvelle pour le tennis féminin puisque en France avec les Internationaux de Strasbourg, il n’existe que deux tournois de cette envergure.